Manisa’da boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boş bir arazide boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sırasında sırtında ve boyun bölgesinde derin kesikler olduğu tespit edilen cesedin, kazada kamyonetin kasasından düşerek ölen gence ait olduğu ve araç sürücüsünün korkup olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Olay, dün 14.30 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir-Salihli karayolu Piyadeler Mahallesi'nden geçen bir hurdacı yol kenarında yatan birinin olduğunu fark etti. Duruma yakından bakan vatandaş yerde yatan şahsın sırtında ve boyun bölgesinde derin kesikler olduğunu anlayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde, boyun ve sırt bölgesinde derin kesikler bulunan cesedin Salihli ilçesinde yaşayan Şakir G.'ye (20) ait olduğu öğrenildi. Şakir G.'nin babasına ait gıda işletmesinde çalıştığı ve askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Şakir G.'nin askerlik hazırlıkları için evden ayrıldığının öğrenilmesi üzerine soruşturmayı genişleten ekipler olayı kısa sürede aydınlattı.

Asker eğlencesi dönüşü kaza yaptı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve 2. JASAT unsurları ile İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında Şakir G.'nin arkadaşları B.S. ve M.Ç. ile Alaşehir'de bulunan bir mekanda eğlendikleri öğrenildi. İddiaya göre, eğlence sonrası Şakir G. ve arkadaşı M.Ç., B.S. idaresindeki açık kasa kamyonetin kasasına bindi. Kamyonet sürücüsü B.S. Alaşehir Piyadeler Mahallesi bölgesinde iddiaya göre alkollü olması nedeniyle bariyerlere çarptı. Bu sırada kamyonetten düşen Şakir G. bariyerlere çarparak sırt ve boyun bölgesinden aldığı kesiklerle olay yerinde hayatını kaybetti. Paniğe kapılan Şakir G.'nin arkadaşları B.S. ve M.Ç. kamyonetle olay yerinden kaçtı. Olayın aydınlatılması sonrasında ekipler B.S. ve M.Ç.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahısların sorguları devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA