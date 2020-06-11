Manisa'da yağmurlar nedeniyle 3-4 gün geciken buğday hasadı başladı. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ da, Selimşahlar Mahallesinde buğday hasat eden çiftçileri ziyaret ederek, uyarılarda bulundu.

Manisa'da buğday hasadı başladı. Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesinde başlayan hasat çalışmalarını inceleyen Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ uyarılarda bulundu. Başkan Altındağ, "Manisa'da Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde hava yağışlarından dolayı 3-4 gün ertelenmiş olsa da hayırlısıyla buğday ve arpa hasadımız başlamıştır. Tüm çiftçilerimize ve ülkemize bol bereketli, kazasız ve belasız bir hasat diliyorum. Burada çiftçilerimize tavsiyelerde bulunacağız. Buğday tanesi döken makinelere dikkat etmeleri gerekiyor. Makinecilerin buğdayı genellikle dipten biçmeli ve bir paket buğday kaybına ve saman kaybına yol açılmamalı. Buğdayın dipten biçilmemesi ve üründen yeterince verim alınmaması ülke ekonomisine kayıp sayılır. Binlerce tarla var birer paket kayıp demek bir dünya demek." dedi.

"TMO buğday almaya hazır"

Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday almaya hazır olduğunu belirten Altındağ, "Ofis müdürüyle yaptığımız görüşme neticesinde ofis müdürümüz alımlara hazır olduğunu bize bildirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, tonu 1650-1700 TL bazında bir fiyat açıklama yaptı. Çiftçilerimizin ürünlerini satması için ofise başvurmalarını, randevu alıp fiyat almalarını tavsiye ediyorum. Çiftçilerimiz malını ucuza satmasın. Mutlaka ürünlerinin numunelerini birkaç yere göstererek fiyat araştırması yapsın ve ürününü en çok kazanacağı yere satsın" diye konuştu. Satış yapılacak olan yerlerin güvenli olması gerektiğini kaydeden Altındağ, "Tüccarların ve işletmecilerin sık sık batmasından dolayı çiftçimizin paralarını alamadığı ve ortada kaldığı zamanlar oluyor. Bu satış yapacağı yerlerin de güvenilir yerlerin olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Çiftçilerimiz ofis hesabı olduğu takdirde 10 gün içerisinde paraları hesaplarına yatıyor. Ofis hesabı yoksa 20 gün ile 30 gün arasında ödeme yapılması lazım" dedi.

Selimşahlar Mahallesinde buğday üreticisi çiftçi İbrahim Kayalar ise şunları söyledi: "Selimşahlar'da buğday ektik. Bu sene Allah nasip etti babamla beraber buğday ektik, aile çiftçiliği yapıyoruz. Bu sene daha fazla verim alacağımızı düşündüğümüz için Kayda cinsini kullandık. Ama malumumuz iklim şartlarından, hava sıcaklıklarından dolayı bu sene verimde sıkıntılar yaşadık. Normalde 500-600 kilo arası bir hasat beklerken 400-450 kilo arası hasat çıkacak gibi görünüyor."

Kaynak: İHA