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  3. Manisa'da can pazarı! Fabrika işçilerini taşıyan otobüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 7'si ağır 30 yaralı

Manisa'da can pazarı! Fabrika işçilerini taşıyan otobüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 7'si ağır 30 yaralı

Manisa'da fabrika işçilerini taşıyan otobüsün demir yüklü TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 30 kişi yaralandı.

Manisa'da can pazarı! Fabrika işçilerini taşıyan otobüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 7'si ağır 30 yaralı 1118

Alınan bilgilere göre kaza Turgutlu ilçesinde Manisa -Turgutlu karayolu üzerine meydana geldi.