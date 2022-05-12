Manisa'da can pazarı! Fabrika işçilerini taşıyan otobüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 7'si ağır 30 yaralı

Cem Belevi'yi rezil etmesi beklenen İrem Derici'den beklenmeyen hamle! "Yerim, yalarım, yutarım"

TikTok fenomeni Mika Raun, önce cinsel yönelimi sonra Allah ile ilgili söyledikleriyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Ar damarı çatlamış!"

İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol'un boşanmasının ardından çiçeği burnunda Hadise - Mehmet Dinçerler çiftinden şaşırtan haber! Kimse tahmin etmezdi!

Ünlü manken Burcu Esmersoy bikinili fotoğrafıyla nefes kesti! "Gigi Hadid de kim? Ve tanrı kadını yarattı..."