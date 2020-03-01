Manisa'da cinsel istismar iddiasıyla iki zanlı tutuklandı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, cinsel istismar iddiasıyla iki kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kula Göleti yakınlarında havaya kurusıkı tabancayla ateş ettikleri iddiasıyla S.K. (34) ve S.K'yi (37) gözaltına aldı. Aynı bölgede bulunan iki kız çocuğunun ifadeleri...
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, cinsel istismar iddiasıyla iki kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kula Göleti yakınlarında havaya kurusıkı tabancayla ateş ettikleri iddiasıyla S.K. (34) ve S.K'yi (37) gözaltına aldı.
Aynı bölgede bulunan iki kız çocuğunun ifadeleri üzerine zanlılar adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA
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