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Manisa'da cinsel istismar iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, cinsel istismar iddiasıyla iki kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kula Göleti yakınlarında havaya kurusıkı tabancayla ateş ettikleri iddiasıyla S.K. (34) ve S.K'yi (37) gözaltına aldı. Aynı bölgede bulunan iki kız çocuğunun ifadeleri...

Manisa'da cinsel istismar iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, cinsel istismar iddiasıyla iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kula Göleti yakınlarında havaya kurusıkı tabancayla ateş ettikleri iddiasıyla S.K. (34) ve S.K'yi (37) gözaltına aldı.

Aynı bölgede bulunan iki kız çocuğunun ifadeleri üzerine zanlılar adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA




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