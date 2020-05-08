Manisa’da Covid-19 tedbirleri görüşüldü

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında, kaymakamlar ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirildi.

Manisa'da uygulanan Covid-19 tedbirlerinin görüşüldüğü toplantıda, hafta sonu Manisa genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile 11 Mayıs itibariyle açılacak olan iş yerlerinde alınacak önlemlere ilişkin konular görüşüldü.

Tüm tedbirler alındı

Toplantıda, Covid-19 salgın tehdidinin henüz geçmediğini belirten Vali Deniz, tüm vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya özen göstermelerini, dışarıda oldukları zamanda sosyal mesafe kuralına ve maske takmaya dikkat etmelerini istedi. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin gerekli tedbirlerin alındığını da belirten Vali Deniz, "Sokağa çıkma kısıtlaması süresince kolluk kuvvetlerimiz denetimlerine devam edeceklerdir. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız 10 Mayıs günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecekler. Önümüzdeki hafta 13 Mayıs Çarşamba günü 14 yaş ve altı çocuklarımız, 15 Mayıs Cuma günü de 15-20 yaş arasındaki gençlerimiz 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkabileceklerdir" dedi.

11 Mayıs itibariyle açılacak olan iş yerleriyle ilgili de gerekli kontrol ve denetimlerin sağlanacağını belirten Vali Deniz, toplum sağlığını riske atacak herhangi bir uygulamaya izin verilmeyeceğini ifade etti.

Toplantıda kaymakamlar ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili Vali Deniz'e bilgi verdi.

Kaynak: İHA