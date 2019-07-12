Manisa'da Dilaver tamam

TFF 2'nci Lig'de iddialı bir kadro kurarak şampiyonluğa oynamayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon Sakaryaspor forması giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusu Dilaver Güçlü ile anlaştı.

Sakaryaspor'la sözleşmesi devam eden Dilaver'in kulübünden bonservisini aldıktan sonra transferinin açıklanması bekleniyor. Almanya doğumlu Dilaver, Türkiye'de Manisaspor, Samsunspor, Denizlispor, Göztepe, Osmanlıspor, Balıkesirspor, Giresunspor ve Gümüşhanespor gibi takımlarda forma giymişti.

(FOTOĞRAFLI)

DHA