Manisa’da DP'li adayın seçim çadırına saldırı

DEMOKRAT Parti (DP) Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Uğur Kıraloğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurduğu seçim çadırına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Manisa'da 31 Mart yerel seçimleri öncesinde seçime girecek partilerden bazıları broşür ve bilgilendirme yapmak üzere 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na seçim çadırı kurdu. Geçtiğimiz hafta kurulan çadırlardan DP'li Uğur Kıraloğlu'nun çadırı iki kez kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Gazetecilere açıklama yapan Kıraoğlu, seçim çadırının geçtiğimiz günlerde de saldırıya uğradığını belirtti. Kıraloğlu, geçtiğimiz günlerdeki saldırıda seçim çadırının yırtıldığını, bu kez de komple yerinden söküldüğünü söyledi.

'DEMOKRASİYE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR'

DP adayı Kıraloğlu yaptığı açıklamada Manisa'nın küçük bir yer olduğunu belirterek, "Bu demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. Seçim sürecinin centilmence geçmesini istiyoruz. Bu tür tahrikelere aldırmayacağız. Bundan sonraki süreçte kendi projelerimizi anlatacağız. Manisa halkının ihtiyaçlarını tespit edip onlara çözüm üreteceğiz. Manisa ufak bir yer. Seçimden sonra birbirimizin yüzüne bakamayacağımız şeylere tenezzül etmememiz gerekir. Bu yapılanların hiç kimseye faydası yoktur" dedi.

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DHA