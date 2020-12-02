Manisa'da ehliyetsiz sürücü 3 yaşındaki çocuğu öldürdü! Dehşete düşüren o anlar kamerada

Gaziler Mahallesi 535. Sokak'ta meydana gelen olayda, 3 yaşındaki Ayşe Kaymak tek başına yolun karşısına geçmeye çalışırken kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. O dehşet anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

HER ŞEY BİR ANDA OLDU

3 yaşındaki Ayşe Kaymak’a sürücüsü tespit edilemeyen kamyonet çarpıp kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma neticesinde çocuğa çarpan aracın 45 RG 301 plakalı ekmek dağıtım aracı, sürücüsünün ise Mustafa A. (39) olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDI

Ekipler, sürücüyü saklandığı yerden yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.