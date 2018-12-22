Manisa’da emniyetten ‘Huzur 45’ uygulaması

Manisa'da il genelinde 90 ekip, 541 polisin katılımıyla "Huzur 45" adlı asayiş uygulaması yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin aralarında bulunduğu 90 ekip, 541 polisin katılımıyla il genelinde 43 sabit nokta ve 208 umuma açık iş yerinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada, 5 bin 845 kişi sorgulanırken, bin 561 araç kontrol edildi. Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalandı. 33 şahısa da kabahatler kanundan idari işlem uygulandı. Trafik kontrollerinde ise 127 araca çeşitli maddelerden 75 bin 600 TL para cezası kesilirken, 14 araç da trafikten men edildi. Öte yandan ekipler tarafından 208 farklı iş yerinde yapılan kontrollerde de 5 iş yeri için cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tutuldu. Ayrıca uygulamada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çapına uygun 13 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA