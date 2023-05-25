Manisa'da esrar operasyonunda tam 45 kök Hint keneviri ele geçirildi!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Jandarma ekiplerinin yaptığı arama sonucunda 45 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Manisa'da esrar operasyonunda tam 45 kök Hint keneviri ele geçirildi!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağına ekilmiş 45 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Sarıgöl'ün Çimentepe Mahallesi'nde, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çimentepe Mahallesi'nde O.K (48) isimli şahsın kenevir ektiğini duydu. Bunun üzerine şahsın ikametinde ve bağında yapılan aramada, 45 kök Hint keneviri bitkisi, 10 gram kubar esrar, 110 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, şahsın kan ve idrar örnekleri alındı. Şahıs ifadesinin de alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Manisa'da esrar operasyonunda tam 45 kök Hint keneviri ele geçirildi!

Manisa'da esrar operasyonunda tam 45 kök Hint keneviri ele geçirildi!

Manisa'da esrar operasyonunda tam 45 kök Hint keneviri ele geçirildi!

Manisa'da esrar operasyonunda tam 45 kök Hint keneviri ele geçirildi!

Manisa'da esrar operasyonunda tam 45 kök Hint keneviri ele geçirildi!

Manisa'da esrar operasyonunda tam 45 kök Hint keneviri ele geçirildi!

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