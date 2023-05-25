Manisa'da esrar operasyonunda tam 45 kök Hint keneviri ele geçirildi!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağına ekilmiş 45 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Sarıgöl'ün Çimentepe Mahallesi'nde, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çimentepe Mahallesi'nde O.K (48) isimli şahsın kenevir ektiğini duydu. Bunun üzerine şahsın ikametinde ve bağında yapılan aramada, 45 kök Hint keneviri bitkisi, 10 gram kubar esrar, 110 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, şahsın kan ve idrar örnekleri alındı. Şahıs ifadesinin de alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Bu yollara dikkat! 25 Mayıs Perşembe hangi yollar açık hangi yollar kapalı?

Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 25 Mayıs Perşembe hava durumu nasıl olacak?

Süleyman Soylu "Kökünü Kurutana Kadar Mücadeleye Devam" mesajı verdi

Tavuk dönerin içerisinden uyuşturucu çıktı