Manisa’da evde kalma tebligatına uymayan 99 kişiye 311 bin 850 TL ceza

Korona virüs tedbirleri kapsamında Manisa'da, pozitif vakalarla temasta bulundukları için 14 günlük ev karantinasına tabi tutulan 2 bin 679 kişiden karantinaya uymadığı tespit edilen 99 kişiye toplam 311 bin 850 TL cezai işlem uygulandı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilimiz genelinde, pozitif vaka ile teması tespit edilerek 14 gün süreyle evde kalması yönünde tebligat yapılan şahıslarla ilgili 07.05.2020 tarihine kadar yapılan denetimlerde; 2 bin 679 şahıs evinde kontrol edilmiş, karantina kuralına uymadığı tespit edilen 99 şahsın her birine Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefet etmekten 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 311 bin 850 TL cezai işlem uygulanmıştır." denildi.

Kaynak: İHA