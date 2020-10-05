Manisa'da feci kaza: 7 yaralı, 15 hayvan telef oldu

Edinilen bilgilere göre olay Kula ilçesinde meydana geldi. Ümit Kaplan (44) idaresindeki 64 KZ 727 plakalı otomobil, İzmir-Uşak Karayolu Dereköy Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Hancı'ya ait koyun sürüsüne çarptı.

Koyunlara çarpan Kaplan'ın otomobiline ise arkasından gelen Hayrettin Yeşilkurt (46) yönetimindeki 64 ABC 035 plakalı otomobil çarptı. Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Kazada Ümit Kaplan, Zehra Kaplan (12), Seyda Kaplan (44), Kardelen Kaplan (20) ile diğer aracın sürücüsü Hayrettin Yeşilkurt, Didem Deniz (35) ve Şükrü Deniz (25) yaralandı.

15 KOYUN TELEF OLDU

Kazada 15 koyun telef olurken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne ardından da Uşak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle polis ekiplerince sağlanan trafik akışı, araçların ve telef olan hayvanların kaldırılmasıyla normale döndü.