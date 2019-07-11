Manisa’da feci kazada ölen 6 kişiden 5’i defnedildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde otobüs, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada, yaşamını yitiren 6 kişiden 5'inin cenazesi toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren inşaat işçileri Çınar Baysak, Erol Kilit, Mehmet Yanar, Rahim Aydın ve Şeref Öktem'in cenazeleri, yakınları tarafından Salihli Devlet Hastanesi morgundan teslim alındı. Evli iki çocuk babası Erol Kilit'in (48) cenazesi Kurtuluş Mahalle Camisi'ne getirildi. Babasının naaşının başında bekleyen 12 yaşındaki Alperen Kilit, gözyaşı içinde taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine gelen yakınları, arkadaşları ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da 12 yaşındaki Alperen'i teselli etti.

Erol Kilit'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Hacıbektaşlı Mahalle Mezarlığı'ndan toprağa verilirken, Keli Mahallesi sakinlerinden 2 çocuk babası Rahim Aydın'ın (48) cenazesi de mahalledeki Süleyman Ağa Camisi'ne getirildi. Aydın'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi.

Kazanın ardından 4 çocuğunu geride bırakan Mehmet Yanar'ın (44) cenazesi de Atatürk Mahallesi'ndeki Hazreti Hamza Camisi'ne getirildi. Yanar'ın naaşı burada öğle vakti kılınan namazdan sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi. Evli ve 3 çocuk babası Çınar Baysak'ın cenazesi (38), Gaffar Okkan Mahallesi camisine getirildi. Baysak'ın naaşı, mahalle kabristanına defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Şeref Öktem (42) ise 6 çocuğunu geride bıraktı. Öktem'in yakınları tarafından hastaneden teslim alınan cenazesi, Yılmaz Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Evli ve 5 çocuk babası sürücü Ahmet Yuca'nın (50) cenazesi ise ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden 6 kişinin de inşaat işçisi olduğu öğrenildi. Ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin Salihli'ye bağlı Gökçeköy Mahallesi'ndeki bir çiftlikte inşaatta çalıştıkları ve ilçeye dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

Kaza

Dün, Salihli'nin Adala Mahallesi'nde, Ahmet Yuca idaresindeki 45 LE 989 plakalı panelvan minibüs ile Mehmet Gök'ün kullandığı 40 AAF 250 plakalı yolcu otobüsü çarpışmış, Kazada, sürücü Ahmet Yuca ile minibüsteki inşaat işçileri Çınar Baysak, Erol Kilit, Mehmet Yanar, Rahim Aydın ve Şeref Öktem yaşamını yitirmiş, otobüsteki 20 kişi ile otomobildeki 2 kişi olmak üzere toplam 22 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA