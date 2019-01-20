Manisa’da göçen yolu ekipler tarafından onarıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta Gördes'te yaklaşık 3 gün boyunca meydana gelen yağışlar sonucunda göçme meydana gelen Kıran Mahallesi yolunda onarım ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta tüm Manisa'yı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 gün boyunca etkili olan yağışlar sonucunda göçme meydana gelen Gördes'e bağlı Kıran Mahalle yolunda onarım ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmayla ulaşımın kontrollü bir şekilde gerçekleştirildiği yol trafiğe güvenli bir şekilde açıldı. Yaşanan afet sonucunda meydana gelen göçmeye müdahale edildiğini ve yolun eski haline getirilmesi noktasında yoğun çaba sarf edildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, bu noktada alanda menfez ve dolgu çalışması yapıldığını, Manisalıların ulaşımlarını güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA