Manisa’da, gökyüzünde görüntülenen cisim merak uyandırdı

MANİSA'nın Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği, gökyüzündeki mavi renkli cisim merak uyandırdı.

Manisa'nın Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerinde, 11, 12 ve 13 Nisan tarihlerinde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, gökyüzünde mavi renkli bir cisim olduğu görüldü. Saat 21.00 itibariyle ortaya çıkan ve yaklaşık bir saat boyunca gözle görünen cismin görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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Kaynak: DHA