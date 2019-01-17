Manisa'da hastanede doktorun darbedilmesi

İSTANBUL (AA) - Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, devlet hastanesinde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun'un bir hasta yakını tarafından darbedilmesine ilişkin, saldırıyı hekimlere yönelik kabul ettiklerini ve saldırganın adli yollardan alacağı cezanın, caydırıcı nitelik taşıması için olayın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, yaşamını insanların hizmetine adayan, hastalarının sağlığı ve esenliği için canla başla çalışan Dr. Uygun'un, poliklinikte muayene sırasında öncelik verilmediği için darbedildiğini anımsattı.

Prof. Dr. Bayram, "Ne yazık ki ülkemizde sağlık çalışanlarına şiddet vakaları münferit olay sayılamayacak kadar çok artmıştır. Ama bizler, bunu asla kabul edemeyiz. Sağlık çalışanlarının umudunu yitirmesine izin vermemek için, şiddet olaylarını önlemek için gerekenleri yapmaya, hiç istenmediği halde böyle olaylar yaşandığında mağdur meslektaşımızın yanında olarak yalnız olmadığını hissetmesini sağlamaya, hukuksal anlamda da dava sürecinin takipçisi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şiddet için caydırıcı her tür toplumsal ve yasal düzenlemenin tarafı olacaklarını, yetkili kurumlara bu konulardaki görüş ve önerilerini iletmeye devam edeceklerini vurgulayan Bayram, şunları kaydetti:

"Türk Toraks Derneği olarak artık hekimlerimizin güvenli iş ortamlarında mesleklerini icra etmelerinin sağlanmasını, şifa dağıtanların sağlık ve huzurla işlerine devam edebilmelerini diliyoruz. Doktor Nalan Uygun'a yönelik saldırıyı hekimlere yönelik kabul ediyor ve saldırganın adli yollardan alacağı cezanın bundan sonrası için caydırıcı nitelik taşıması için olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz."

Kaynak: AA