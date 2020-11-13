Manisa’da HES kodu olmayan artık toplu taşımaya binemiyecek!

Manisa Büyükşehir Belediyesi MANULAŞ Genel Müdürlüğü, Manisa toplu ulaşımında HES Kodu sorgulamasının zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, 30 Kasım 2020 tarihine kadar Manisalı vatandaşların Manisa kartlarını kişisel HES Kodu ile eşleştirmeleri gerektiği, aksi takdirde 1 Aralık 2020 tarihinde eşleştirme yapmayan vatandaşların ulaşım kartlarının kullanıma kapatılacağı bildirildi.

MANULAŞ Genel Müdürlüğü, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan ek tedbirler gereğince şehir içi toplu ulaşımında İçişleri Bakanlığı'nın 29/09/2020 tarihli, "Şehiriçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" başlıklı genelgesi uyarınca toplu ulaşım sisteminde HES Kodu kullanılması zorunlu hale getirildiği ifade edildi.

MANULAŞ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "T.C. İçişleri Bakanlığı'nın, korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulama Başlıklı Genelgesi" ve Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, bu genelgeye istinaden aldığı karar gereğince, toplu ulaşımda elektronik HES Kodu kontrolü uygulaması başlamıştır. Bu çerçevede, toplu ulaşım araçlarına binişte kullandığınız Manisa kartınızı, 30 Kasım'a kadar kişisel HES Kodunuz ile eşleştirmeniz gerekmektedir. "manisa.bel.tr', "manulas.com.tr" adresinden ve Manisakart mobil uygulamasından HES Kodunuz ile Manisa Kartınızı eşleştirebilirsiniz. 30 Kasım 2020 Pazartesi akşamına kadar işlemi gerçekleştirmeyen vatandaşlarımızın Kartları 1 Aralık 2020 Salı günü kapatılacağından toplu ulaşımdan yararlanamazlar. Mağduriyet yaşanmaması adına konuyu bilgilerinize sunarız.

Sistem nasıl işleyecek?

Yapılan açıklamada sistemin işleyişi de şu şekilde açıklandı: "Manisa Kartların, HES Kodları ile eşleştirilmesi sonrası, toplu ulaşım araçlarına yapılan tüm binişler elektronik takip altına alınmış olacaktır. Biniş bilgileri, günlük olarak T.C. Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacaktır. Bakanlık, karantinada olması gerekirken dışarıda olan hastaların ya da temaslı kişilerin tespitini yaparak cezai işlem uygulayacaktır. Güvenli ve sağlıklı yolculuklar dileriz."