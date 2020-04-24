Manisa'da iki aile arasındaki silahlı kavga! 4 ölü, 1 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde mera kullanımı nedeniyle arasında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Kendisini rahatsız ettiği için öldürmüştü! O cani yakalandı
Psikiyatri uzmanı Dr. Serhat Tunç açıkladı! ''Gülen adam incelenmeli''
İyi Parti Lideri Akşener'den "Fetöcü müsünüz?" sorusunu net cevap!
Uzmanlar açıkladı! Ramazan'da kilo artışını önlemek için neler yapılmalı?
24 Nisan 2020 Cuma 16:10
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT