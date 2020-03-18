Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Z.A. idaresindeki 09 ABP 990 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Gelenbe Mahallesi yakınlarında yola çıkmaya çalışan E.D'nin kullandığı 09 ABP...
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Z.A. idaresindeki 09 ABP 990 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Gelenbe Mahallesi yakınlarında yola çıkmaya çalışan E.D'nin kullandığı 09 ABP 990 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ve araçlardaki A.A, S.A. ve C.A.112 Acil Servis ekiplerince Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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