Manisa'da iki otomobil çarpıştı, sürücüler yaralanmadı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek, başka otomobille çarpıştı. Sürücüler, kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Horozköy Mahallesi ile 75. Yıl Mahallesi'nin bulvar olarak kesiştiği Horozköy Caddesi'nde meydana geldi. Horozköy Caddesi'nden 75. Yıl Mahallesi yönüne 54 EA 883 plakalı otomobiliyle giden Halil Bağbozan (23), iddiaya göre, aniden önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada Bağbozan'ın kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek, Nurullah Öz (37) yönetimindeki 34 TJR 60 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüler, kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda hasar meydana geldi. Polis ekiplerince kaza yerinde yapılan inceleme sonrası araçlar, çekicilerle yoldan kaldırıldı.

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DHA