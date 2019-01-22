Manisa’da İl İstihdam Kurulu toplandı

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı 1. Olağan Toplantısı Vali Ahmet Deniz Başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı 1. Olağan Toplantısı'nda Manisa'daki iş gücü ve iş veren talepleri değerlendirilerek istihdamın arttırılmasına yönelik konular ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Manisa Valisi Ahmet Deniz, Türkiye'deki işsizlik bakımından Manisa'nın yüzde 5 civarındaki oran ile 3. sırada olduğunu söyledi. Türkiye'nin genel problemi olan nitelikli eleman sıkıntısının Manisa'da da görüldüğünü belirten Vali Deniz, "Bizlere düşen görev sanayicimizin, özel sektörün, kamunun nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak. 2023 hedeflerine başka türlü ulaşmamız mümkün değil. Özellikle meslek liselerinde gençlerimizi, çocuklarımızı gerçek anlamda meslek sahibi olarak yetiştirmek zorundayız. Meslek liselerimizin niteliğe kavuşması, sektörle buluşması çok önemli. Manisa'mız çok güzel bir şehir, üreten, üretme kültürü olan bir şehir. Katma değeri yüksek ürün diyoruz, inovasyon diyoruz. Manisa'da bunu çok rahat yapabiliriz. 26 ar-ge merkezimiz, Teknokentimiz var. 80 civarında firmamızın orada çok güzel çalışmaları bulunuyor" dedi.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan, 2018 yılı faaliyetleri hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi. Aslan, "Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ekim döneminde 3 milyon 788 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 11,6, istihdam oranı yüzde 47,5 işgücüne katılma oranı da yüzde 53,7 seviyesinde gerçekleşti. Son açıklanan TÜİK verilerine göre ilimizdeki işsizlik oranı 5,1 işgücüne katılım oranı yüzde 55, istihdam oranı da yüzde 52,7 olarak gerçekleşti" diye konuştu.

Aslan, 2018 yılı itibariyle İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında, kuruma müracaat eden 129 bin 844 kişiye bireysel görüşme hizmeti verildiğini, 14 bin 210 işyerinin ziyaret edilerek, özel sektörde 23 bin 537 kişinin işe yerleştirildiğini, Kuruma kayıtlı işsizlerin 25 bin 506 Erkek, 22 bin 996 Kadın olmak üzere toplam 48 bin 502 kişi olduğunu, Kayıtlı işsizlerin bin 182'sinin Engelli, 209'unun Eski Hükümlü ve birinin de Terörle Mücadelede Yaralananlardan oluştuğunu ifade etti.

Aslan, şöyle devam etti: "2018 Ocak-Aralık döneminde İl Müdürlüğümüzce açılan Kurs/Programlarından; İşbaşı Eğitim Programı kapsamında açılan 2 bin 682 programa 6 bin 527 kişi katılmış olup kursiyer cep harçlığı ve Genel Sağlık Sigorta Prim Ödemeleri kapsamında 42 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Mesleki Eğitim Kursları kapsamında çeşitli mesleklerde 48 kurs açılarak 983 katılımcı mezun olmuştur. Girişimcilik eğitim programı kapsamında açılan 34 programdan 703 katılımcı mezun olmuştur. Mesleki Eğitim Kursları ve Girişimcilik Eğitimlerimiz için 250 bin TL ödenek ayrılmıştır. İlimizde toplum yararına program (TYP) kapsamında 4 bin 465 vatandaşımız çeşitli kamu kurumlarında istihdam edilmiştir. Bu program için İlimize 62 milyon 293 bin 166,67 TL ödenek tahsis edilmiştir. Dezavantajlı grupların en kısa zamanda mümkün olan en iyi işe girmelerini hedefleyen, "İş Kulüpleri Projesi" İl Müdürlüğümüzde hayata geçmişti. Bu Projeyle; dezavantajlı gruplara iş arama motivasyonunun kazandırılması, bu grupların en kısa zamanda mümkün olan en iyi işe girmelerinin sağlanması, çalışmak isteyen herkese göre bir iş olduğu fikrinin kişilerde oluşturulması, işsizlere iş arama kanallarının gösterilmesi ve kişilerin özgüveninin yükseltilmesi hedefiyle; toplamda 101 kişiye eğitim verilmiştir. Katılımcıların 20'si Engelli vatandaşlarımız, 24'ü şiddet mağduru kadınlardan oluşmaktadır. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla irtibat sağlanarak yeni eğitim gruplarının planlaması yapılmıştır"

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Daire Başkanı Muzaffer Şaşmaz, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Ticaret İl Müdürü Kenan Kınay, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölüm Başkanı Prof. Dr. Enver Atik, Zafer Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Cansu Uyar ve sendika temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA