Manisa’da ilginç kaza

Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobil önce yolcu otobüsüne arkadan çarptı, ardından kaçarken bu sefer de kamyonla çarpıştı. İki farklı kazada hurdaya dönen araçla kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü bu sefer polisten kaçamadı. 2 kişinin yaralandığı ilginç kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Hisarkapı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Ali D. (75) idaresindeki 03 LP 363 plakalı otomobil, Hisarkapı Kavşağı'nda kırmızı ışıkta beklemekte olan 06 BIM 887 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Maddi hasara yol açan kazadan kaçmak isteyen 03 LP 363 plakalı otomobil, İzmir istikametine seyrettiği sırada, ilçe merkezinden çıkarak D300 karayoluna bağlanmak isteyen 43 PE 712 plakalı kamyonla çarpıştı. Her iki kaza yerinden de kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü, o sırada devriye atan polislerin dikkatini çekerek durduruldu. Hurdaya dönen araç içerisinden polislerin yardımıyla indirilen araç sürücüsü Ali D. ve yanında yolcu olarak bulunan Ali D.'nin (44) yaralı olduğunun görülmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kavşakta yolcu otobüsüne çarpıp kaçmaya çalışan otomobille çarpışan 43 PE 712 plakalı kamyonda olay yerinden kaçtı. Ayrıca, kaza yerini terk eden kamyon sürücüsü, kaçarken plakayı olay yerinde düşürdü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA