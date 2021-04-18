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  3. Manisa'da intihar: Uzman Çavuş Harun Albayrak, tabancasıyla kendisini öldürdü!

Manisa'da intihar: Uzman Çavuş Harun Albayrak, tabancasıyla kendisini öldürdü!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen olayda, arkadaşlarının bir süredir haber alamadığı için evine gittiği Jandarma Uzman Çavuş Harun Albayrak'ın kendi tabancasıyla intihar ederek hayatını kaybettiği belirlendi.

Manisa'da intihar: Uzman Çavuş Harun Albayrak, tabancasıyla kendisini öldürdü!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan intihar olayında, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Harun Albayrak'ın, tabancasıyla intihar ettiği öğrenildi.

ARKADAŞLARI KANLAR İÇİNDE BULDU

Bir grup arkadaşının kendisinden haber alamaması üzerine Zeytinliova Mahallesi'nde bulunan evine gittiği İlçe Jandarma Komutanlığında devriye görevinde bulunan Uzman Çavuş Harun Albayrak, kanlar içinde bulundu. 

Eve giren arkadaşları, Albayrak'ın hareketsiz ve kanlar içinde yattığını görünce durumu derhal sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk kontrollerin ardından Albayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Manisa'da intihar: Uzman Çavuş Harun Albayrak, tabancasıyla kendisini öldürdü!

POLİS EKİPLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Savcının yaptığı inceleme sonucunda bekar olduğu öğrenilen Harun Albayrak'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Albayrak'ın intihar sebebi henüz öğrenilemezken polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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