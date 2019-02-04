Manisa’da ’JES’lere hayır’ şenliği

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Hacıbektaşlı Mahallesi'ne kurulmak istenen Jeotermal Elektrik Santralleri (JES), Çevre Derneği tarafından düzenlenen müzikli şenlikle protesto edildi.

Çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen "JES'lere Hayır Şenliğine" Şubadap Çocuk Müzik Grubu, Maya Masal Tiyatrosu, Duvara Karşı Tiyatro ve Praksis Müzik Grubu katıldı. Şenliğe katılan minikler ise gönüllerince eğlendi. Şenliğe katıldığına çok sevindiğini belirten Baran Efe, "Bugün burada çok eğlendik. Bu Jeotermal Elektrik Santrallerine karşıyız" derken, Baran Molhacip ise, "Mahalledeki çocuklar olarak buraya santral kurulmasını kesinlikle istemiyoruz" dedi.

Jeotermal Elektrik Santraline karşı olduklarını "Biz mahalle ve Salihli halkı olarak bunu kabul etmiyoruz" diyerek dile getiren Hacıbektaşlı Mahalle sakinlerinden Kazım Azrak, "Çünkü hem evimize hem de üç tane okula çok yakındır. Bu zehirdir, eğer bu iyi bir şey olsa hepimiz seviniriz. Çünkü bu zararlıdır, bunu Alaşehir ve Aydın'da gördük. Biz Jeotermal Elektrik Santralini istemiyoruz. Devlet ve şirket bunu iptal etsin. Biz kendimizi mahvediyoruz, bu işi yapamıyoruz" şeklinde konuştu.

Hacıbektaşlı Mahallesi'ne Jeotermal Elektrik Santrali yapılacağını duyduklarını belirten Salihli Çevre Derneği Başkanı Zülal Kiraz, farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Kiraz, "Jeotermal Elektrik Santraline karşı hep birlikte doğayı korumayı, sevmeyi, yeşili sevmeyi, insanlarla kucaklaşmayı, birbirimizle el ele tutuşmayı öğretmek, bir sevgi zinciri kurmak için burada bunu gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz içinde çok mutluyuz. Bizim için önemli olan sevgiyi, kucaklaşmayı, doğayı temsil eden mesajlar vermekti" dedi.

Amaçlarının sevmeyi öğrenmek olduğunu kaydeden Kiraz, "Önce kendimizi, sonrada yaşadığımız ortamı, çevreyi, arkadaşlarımızı, doğayı, yeşili, toprağı, suyu sevmeliyiz. Çünkü bunlar bizi geleceğe taşıyacak olan şeylerdir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA