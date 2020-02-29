Manisa'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, bir kafeteryada kaçak içki satışı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kafeteryada kaçak içki satışı yapıldığını tespit etti.

İş yerinde yapılan aramada 16 şişe kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA