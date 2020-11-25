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  3. Manisa'da kadına dehşet! Çocuklarının gözleri önünde maket bıçağıyla boğazı kesildi

Manisa'da kadına dehşet! Çocuklarının gözleri önünde maket bıçağıyla boğazı kesildi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 30 yaşındaki Esra Oymak isimli bir kadın, 3 kızının gözü önünde eşi Mikail Oymak tarafından maket bıçağıyla boğazından bıçaklandı. Annesi ve babasının o anda eve gelmesiyle kurtulan kadının boğazına 15 dikiş atıldı. Eşi cezaevine gönderilen Esra Oymak ise olanları kameralara anlattı.

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25 Kasım 2020 Çarşamba 12:07
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