Manisa’da karantinadaki ve 65 yaş üstü vatandaşlara psikososyal destek

Manisa'da KYK yurtlarında karantinada olan 492 vatandaşa ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü 489 vatandaşa psikososyal destek sağlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların yaşadığı olumsuz psikolojik etkileri en aza indirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, dezavantajlı olan risk grupları ve incinebilir gruplarla yürütülen çalışmaların yanında karantinadaki vatandaşlara hizmet sağlayan çalışanlara yönelik de psikososyal destek hizmetlerine devam ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, "TAMP planına uygun olarak psikososyal destek hizmetlerinin yerelde ana çözüm ortağı olan müdürlüğümüz tarafından Covid-19 salgını kapsamında psikososyal destek sağlayabilecek destek çözüm ortaklarından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Celal Bayar Üniversitesinden gönüllü meslek elemanlarının da dahil edildiği psikosoyal destek ekibi oluşturulmuştur. Psikolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimci ve psikolojik danışman ünvanlarından oluşan 72 meslek elemanından kurulan psikososyal destek ekibimiz, Amerika ve Etiyopya'dan uçakla getirilerek KYK yurtlarında 14 günlük karantina sürecine alınan vatandaşlarımıza karantina sürecini ruhsal açıdan en iyi şekilde atlatmaları için psikososyal destek sağlamıştır. Halihazırda Cezayir'den getirilerek KYK yurtlarında karantinaya alınan vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek hizmetleri sürmektedir. 1 Nisan 2020 tarihinden bu yana Müdürlüğümüzce KYK yurtlarında karantinaya alınan 492 vatandaşımıza psikososyal destek sağlanmıştır" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne de destek

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlara da psikososyal destek sağlandığını aktaran Konan, "Karantina yurtları dışında Manisa ili genelindeki 7 Sosyal Hizmet Merkezimiz aracılığıyla 65 yaş ve üstü yaşlarda olup sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlılarımıza psikososyal destek sağlanmaktadır. Halihazırda 489 yaşlımıza Covid-19 salgını kapsamında psikososyal destek sağlanmış olup, salgın süreci boyunca bu hizmetlerimiz devam edecektir. Psikolog, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışman ünvanlarından oluşan 13 meslek elamanından kurulan "çalışana psikososyal destek" ekibimiz tarafından salgın sürecinde tedavi gören, karantinada olan ve sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlarımız dışında onlara hizmet sağlayan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere meslek elemanı, bakım, temizlik, güvenlik gibi diğer hizmet grubu personellerimize de çalışana destek kapsamında psikososyal destek hizmetleri sunulmaktadır. Manisa ilinde bulunan huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerimiz, engelli bakım merkezlerimiz, çocuk evlerimiz gibi yatılı hizmet veren kuruluşlarımızdaki çalışanlarımız için de psikososyal destek hizmetleri planlanmış olup, aynı şekilde bu hizmetlerimiz de salgın süresince devam etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA