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Manisa'da karantinadan kaçan kişi otobüste yakalandı!

Korona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen, İzmir'den otobüse binerek Erzurum'a gitmek isteyen kişi, Manisa'da yakalandı. Pozitif yolcu, sağlık ekiplerine teslim edilerek Kula Devlet Hastanesinde karantinaya alındı.

Manisa'da karantinadan kaçan kişi otobüste yakalandı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen İzmir'den otobüse binerek Erzurum'a gitmek isteyen vatandaş, Manisa'da yakalandı. 

Manisa'da karantinadan kaçan kişi otobüste yakalandı!

Edinilen bilgiye göre,korona virüs testi pozitif çıkan kişi, Erzurum'a gitmek üzere İzmir'den otobüse bindi. Yapılan ihbar üzerine otobüs, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manisa'nın Kula ilçesindeki bir dinlenme tesisi önünde durduruldu. 

Kovid-19 testi pozitif olan yolcu, sağlık ekiplerine teslim edilerek Kula Devlet Hastanesinde karantinaya alındı.  Hastayla temas ettiği tespit edilen otobüs muavininin de yolculuk sonunda 14 günlük karantinaya gireceği bildirildi.

Manisa'da karantinadan kaçan kişi otobüste yakalandı!

Seyahat sırasında hastanın ön, arka ve yan koltuğunun boş olduğu ve başka kimseyle temas etmediği öğrenildi.

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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