Manisa’da kasım ayında 59 terör operasyonunda 105 gözaltı

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından kasım ayında terörle mücadele kapsamında yapılan 59 ayrı operasyonda 105 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Manisa Valiliği, kurumların kasım ayı faaliyet raporlarını açıkladı. Açıklanan raporda İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yapılan terörle mücadele, narkotik ve asayiş uygulamaları bilgilerine de yer verildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce 2018 yılının kasım ayında suça karıştığı tespit edilen 2 bin 430 kişi yakalanırken, 671 gram esrar maddesi, 8 gram sentetik kannabonaid madde, 677 adet sentetik hap, 154 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği kaydedildi. Ayrıca 85 bin 633 aracın da denetlendiği belirtildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de il genelinde suça karıştığı tespit edilen 906 kişiyi yakaladığı, 178 gram esrar, 1 gram da bonzai ele geçirdiği ve 68 bin 299 aracın denetlendiği vurgulandı.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından kasım ayında terörle mücadele kapsamında yapılan 59 ayrı operasyonda 105 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Manisa emniyeti, terörle mücadele kapsamında yapılan 56 operasyonda 102 kişiyi gözaltına aldı. Rapora göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 2018 yılı kasım ayında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan 52 operasyonda, 97 şahıs gözaltına alınırken, 4 şahısın firar ettiği, 79 kişinin serbest bırakıldığı ve 14 kişinin de tutuklandığı ifade edildi. PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan 4 operasyonda gözaltına alınan 5 şahıstan 2'si tutuklanırken, 3 kişi de serbest bırakıldığı belirtildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığının ise terörle mücadele kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirdiği, operasyonlarda 3 kişi gözaltına alırken, 2 şahsın polise teslim edildiği, 1 şahsın da serbest bırakıldığı vurgulandı.

Manisa'daki kurumların faaliyetleri

Raporda, kasım ayında Manisa'daki bazı kurumların faaliyetleri ise şöyle sıralandı: Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, "İstihdam Seferberliği" kapsamında; iş ve meslek danışmanları tarafından: mart ayı itibariyle 13 bin 870 işyeri ziyareti gerçekleştirdi. Ayrıca, 118 bin 765 bireysel görüşme yapılırken 22 bin 362 vatandaş işe yerleştirildi.

Manisa Gümrük Müdürlüğü verilerine göre kasım ayında, 54 milyon 994 bin 255, 29 dolar ithalat yapılırken, 76 milyon 111 bin 509, 07 dolar ihracat gerçekleştirildiği kaydedildi.

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı kütüphanelerden 69 bin 434 okuyucu yararlanırken, 21 bin 71 kitap, okuyucuya okumak üzere ödünç verildi. Kütüphanelere 2 bin 594 adet kitap kazandırıldı. Kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı 357 bin 30'a ulaştı.

Manisa İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünce 21 bin 263 adet yeni kimlik başvurusu alındı. Bin 557 doğum, bin 43 ölüm, 593 evlenme, 241 boşanma gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 286 inşaat ruhsatı, 431 iskan ruhsatı, 234 işyeri açma ruhsatı verilirken, 55 işyerinin ruhsatı iptal edildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından da 46 bin 622 kişiye, 18 milyon 163 bin 314 TL yardım yapıldı.

Kaynak: İHA