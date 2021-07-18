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  3. Manisa'da kayınpeder ile gelin arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Gelinini öldürüp intihar etti...

Manisa'da kayınpeder ile gelin arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Gelinini öldürüp intihar etti...

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 42 yaşındaki Aytekin Elmacı, bir ay önce tartışıp barıştığı geliniyle yeniden kavga edince bu kez silahıyla dehşet saçtı. Elmacı, 20 yaşındaki gelini Gülcan Elmacı'yı ruhsatsız av tüfeğiyle vurduktan sonra namluyu kendisine çevirip ateşledi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri de sinir krizi geçiren Elmacı ailesinin yakınlarının saldırısına uğradı.

Manisa'da kayınpeder ile gelin arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Gelinini öldürüp intihar etti...

Cin Osman Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Aytekin Elmacı gelini Gülcan Elmacı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Aytekin Elmacı, evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle gelinine 2 el ateş etti. 20 yaşındaki Gülcan Elmacı kanlar içinde yere yığıldı. Ardından silahın namlusunu kendi alnına dayana Aytekin Elmacı tetiği çekti.

Tüfek sesini duyan komşular eve girdiklerinde kayınpeder ile gelini hareketsiz halde görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler ilk kontrollerinde Aytekin Elmacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Gülcan Elmacı da kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Manisa'da kayınpeder ile gelin arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Gelinini öldürüp intihar etti...

SAĞLIK EKİBİNE SALDIRDILAR

Öte yandan haberi alıp eve gelen Elmacı ailesinin yakınları sinir krizi geçirip sağlık ekibine saldırdı. Ambulansın camını kıran grup, 1 sağlık çalışanını da darp etti. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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