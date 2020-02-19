Manisa’da ki 4.2 büyüklüğünde deprem İzmir’den de hissedildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'in de birçok ilçesinden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan veriye göre, saat 00.23'te Kırkağaç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem,

Manisa'nın yanı sıra İzmir'in de birçok ilçesinde hissedildi.

Kaynak: İHA