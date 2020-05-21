Manisa'da korkunç olay! 17 yaşındaki kız pompalı tüfekle vurularak öldürüldü!
Manisa’nın Salihli ilçesinde İzmir-Ankara Karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bulunan bir benzin istasyonunda 17 yaşındaki kız çocuğu Ceren Kultaş, motosiklet ile benzin istasyonuna gelen ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Polis, şüpheli çalışma başlattı.
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21 Mayıs 2020 Perşembe 08:51
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