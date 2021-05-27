Manisa'da korkunç olay! Fotoğraf çektirmek için trenin üzerine çıkan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı

Manisa’da, fotoğraf çektirmek isteyen 14 yaşındaki çocuk hareket halindeki yük treni vagonunun üzerine çıktı. Şükrücan Yaşar (14), isimli çocuk vagonun üzerinde elektrik akımına kapıldı. Çocuk vagon ile elektrik kablosu arasına sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

YAVAŞLAYAN VAGONUN ÜZERİNE ÇIKTILAR

Saat 19.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye Tren İstasyonunda meydana gelen olayda yaşları 14 ila 15 arasında değişen 3 çocuk fotoğraf çektirmek için hareket halindeki yük treninin üzerine çıkmak istedi. Yavaşlayan yük treninin üzerine çıkan Şükrücan Yaşar, elektrik akımına kapılarak vagonun üzerine düştü. Olay sonrasında arkadaşları korkarak trenden atladı. Öte yandan elektrik çarpmasıyla yaralanan çocuk sürünerek inmek isterken, iddiaya göre yeniden elektrik akımına kapıldı.

VÜCUDUNDA CİDDİ YANIKLAR OLUŞTU

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından getirtilen özel bir brandayla uzun uğraşlar sonucu vagonun üzerinden alınan Yaşar,hastaneye kaldırıldı. Vücudunda ciddi derecede yanıklar oluşan 14 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.