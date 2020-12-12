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Manisa'da korkunç olay! Kendisini hayvan damına astı, annesi ve yeğeni kurtardı ama olmadı!

Manisa'nın Kula ilçesinde kendisini asmaya çalışan ancak annesi ve yeğeninin kurtardığı Hikmet D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'da korkunç olay! Kendisini hayvan damına astı, annesi ve yeğeni kurtardı ama olmadı!

İHA'nın haberine göre olay, Kula ilçesine bağlı kırsal Sarnıç Mahallesi’nde meydana geldi.  Ruhsal bunalımda olduğu iddia edilen 39 yaşındaki Hikmet D., dün saat 13.00 sıralarında ikamet ettiği evinin bahçesinde bulunan hayvan damına girerek, kendini iple tavana astı.

AİLESİ KURTARIP HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Demirci’nin ortadan kaybolduğunu fark eden anne N.D. ile yeğen M.D.,  kendini asan Hikmet D.’yi ipten kurtararak kendi imkanları ile Kula Devlet Hastanesine götürdü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Doktorların  müdahale ettiği  Hikmet D.,  tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hikmet D.'nin vefat haberi ile hastane önünde bekleyen yakınları, sinir krizi geçirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği ikamet ve hayvan damında Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Hikmet D.'nin cansız bedeni ise, Kula Devlet Hastanesinde yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tup Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tayfun Altuntaş
Editör


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