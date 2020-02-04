Manisa'da korkutan deprem!
Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi, saat 19.47'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin, yerin 7.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI
Deprem, İzmir ve Bursa'da da hissedildi.
Yaşanan şiddetli sarsıntının etkili olduğu çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar panik yaşadı.
Kandilli Rasathanesi'nin deprem paylaşımı
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 4, 2020
AKHISAR-MANISA https://t.co/xcV9zjD7uu
04.02.2020, 19:47:09 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 7.5 km#Kandilli
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen depremin şiddetini 4.3 olarak açıklarken, depremin derinliğinde7 kilometre olarak açıkladı.
AFAD'ın paylaşımı:
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 4, 2020
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Akhisar (Manisa)
Tarih-Saat : 04.02.2020, 19:47:09 TSİ
Enlem : 38.9906 N
Boylam : 27.8701 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/gzQgnddLWm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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