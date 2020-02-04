Kandilli Rasathanesi, saat 19.47'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin, yerin 7.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Deprem, İzmir ve Bursa'da da hissedildi.

Yaşanan şiddetli sarsıntının etkili olduğu çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar panik yaşadı.

Kandilli Rasathanesi'nin deprem paylaşımı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen depremin şiddetini 4.3 olarak açıklarken, depremin derinliğinde7 kilometre olarak açıkladı.

AFAD'ın paylaşımı:

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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