Manisa'da korkutan deprem!
Richter ölçeğine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde sabaha karşı 05.43 saatinde 4.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin etkisi çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
İdlib'den acı haber! 1 asker şehit oldu
Ceren Damar'ın katilini savunan Vahit Bıçak hakkında soruşturma açıldı!
Gelin arabasıyla kuyumcuya geldiler! 200 bilezik ile 40 bin lira çaldılar
Metro'da bilgi yarışması yapan genç sosyal medyada ilgi odağı oldu!
24 Şubat 2020 Pazartesi 08:24
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT