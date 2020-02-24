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  3. Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Richter ölçeğine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde sabaha karşı 05.43 saatinde 4.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin etkisi çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

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24 Şubat 2020 Pazartesi 08:24

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