Manisa'da korkutan orman yangını!

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen orman yangını vatandaşları korkuttu. Yangın, Kula’ya bağlı kırsal Ahmetli Mahallesi Hacımahmutlu mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanın ortasında çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Şefliğine ait ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Ormanlık alandaki yangına müdahale eden ekiplere, çevredeki vatandaşlar da hortum taşıyarak destek verdi. Yangında ormanlık alan içerisinde bulunan yavru hayvanlar da telef oldu.

ZEYTİNLİK DE ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 20 dekarlık alanda etkili olan yangında zeytinlik zarar gördü. Yangına 2 itfaiye ekibi ile Kula, Salihli ve Divlit Orman İşletme Şefliklerine bağlı 4 arazöz ekibi müdahale ederken, soğutma çalışmaları ise sürüyor.