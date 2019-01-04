Manisa’da köylüler JES nöbetinde

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hacıbektaşlı Mahalle sakinleri, özel bir şirket tarafından yapımına başlanan Jeotermal Enerji Santrali (JES) nedeniyle şirketin yolu üzerine çadır kurdu. Yoldan geçişi çadırla engelleyen mahalle sakinleri, kurulan çadırda gece-gündüz nöbet tutuyor.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hacıbektaşlı Mahallesi sakinleri özel bir şirket tarafından yapımına başlanan Jeotermal Enerji Santraline (JES) tepki gösterdi. Hacıbektaşlı Mahallesi'nde ikamet eden mahalle sakinlerinden Ümran Baysal kendilerine ölüm tehditleri geldiğini belirterek, "Bu oluşum oluşmadan evvel, biz gelip burada ne tür çalışma yapıldığını sorduğumuzda bize müteahhit adına villa çalışması yapılacak, çocuk alanı olacak, çocuk park alanı, yeşil alan olacak diye geçiştirdiler. Bu çalışmalar 2 ay öncesinden başladı. İki ay sonunda, bir hafta içerisinde sistem kuruldu. Sonunda biz anladık ki burası JES kuyusu. Biz de şu an bunun yapılmaması için mücadele vermekteyiz. Mahalle halkı olarak destek bekliyoruz. Şu an büyük anlamda ölüm tehdidi altındayız. Burada yapılan çalışma bizim sağlığımızdan daha önemli değil" dedi.

"Ölmek var, dönmek yok"

Mahallelerinde JES'i istemediklerini söyleyen Hacer Ekim, "Biz JES'e hayır diyoruz. Doğamızı, çevremizi, yeşilliğimizi korumak istiyoruz. Biz çoluğumuzu, çocuğumuzu, yeşilliğimizi kaybetmek istemiyoruz. Biz burada olduğumuz sürece, bu yolu açmak istemiyoruz. JES'te çalışanlar asla hiçbir zaman buradan geçemez. Biz onlara bu yetkiyi vermiyoruz, izin vermiyoruz" derken, JES'e hayır demek için çadır kurduklarını ifade eden Eşe Kozak ise "Bütün mahalle kadınları olarak buradayız ve JES'e hayır diyoruz. Çıktığımız bu yoldan, sonuna kadar geri dönmeyeceğiz. Ölmek var, dönmek yok" diye konuştu.

JES'e sonuna kadar hayır dediklerini ifade eden Çiçek Baysal, "Biz yeşillik istiyoruz. Biz burada hayatımızı yaşamak istiyoruz. Mağem alıyorsa, köyümüzün hepsini alsın. Köyümüzü alsınlar, onlarda kurtulsun, bizde kurtulalım" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mukaddes Ergün ise geçimini çiftçilikle sağladıklarını dile getirirken, Çiçek Baysal ise burada JES'siz bir hayat yaşamak istediklerini belirtti.

"Biz burada topraklardan idare oluyoruz" diyen Ayşe Ergün "Biz nereye gideceğiz. Burada bu kadar milletimiz aç bekliyor. Bize peynir, ekmek verecekler mi? Biz kesinlikle JES istemiyoruz. Gece gündüz, sonuna kadar burada bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri soğuk geçen kış mevsimine rağmen kurdukları çadırda tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA