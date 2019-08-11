Manisa'da kurutmalık domatesler tarlalara serildi

MANİSA'da başta Almanya, Rusya, İtalya ve Bulgaristan olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilecek olan kurutmalık domatesler, tarlalara serilmeye başladı. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, kışın yaşanan kötü hava şartları ve doğal afetler nedeniyle domates rekoltesinde düşüş yaşandığını belirtip, "Geçen yıl dekar başına 16-17 ton domates alınırken, bu yıl bu rakam dekar başı 6 ile 10 tona kadar düştü" dedi.

Manisa'dan başta Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç edilecek olan kurutmalık domates, tarlalara serilmeye başlandı. İl genelinde 15 bin dekar alanda domates yetiştirilen Manisa'da, yıllık ortalama 4 bin 500 ton kuru domates ihracaatı yapılıyor. Bu sezon da üreticiler kurutmalık domatesleri ihracata hazırlamak için hummalı bir çalışmaya girdi. Büyük bölümü Güneydoğu'dan gelen mevsimlik işçiler tarafından sıcak havada naylonlar üzerine serilen domatesler, tarlaların kırmızı renge bürünmesine neden oldu.

3 bin 500 dönüm alanda domates ekiminin yapıldığı Saruhanlı ilçesinde de kurutmalık domates hasadı bir haftadır devam ediyor.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, hasat edilen domateslerin bir yandan da kurutulmak üzere tarlalara serildiğini kaydetti. Saruhanlı'da domates üretiminin kurutmalık, sofralık ve salçalık olmak üzere üç şekilde yapıldığını belirten Okur, bu sezon rekoltede düşüş yaşandığını söyledi. Okur, "Bu yıl sadece domates değil aslında bütün ürünlerde rekolte düşüklüğü yaşamakta. Bunun sebebi kışın yaşanan kötü hava şartları ve ürünün doğal afetlerden etkilenmesi. Geçen yıl dekar başına 16-17 ton domates alınırken, bu yıl bu rakam dekar başı 6 ile 10 tona kadar düştü" dedi.

'13-14 KİLO DOMATESTEN ORTAMA 1 KİLOGRAM KURU DOMATES ELDE EDİLİYOR'

Saruhanlı'da ürün yelpazesinin çok geniş olduğuna dikkati çeken Okur, "İlçemizin kırsal Alibeyli, Halitpaşa, Bedeller ve Heybelli mahallelerinde kurutmalık domates üretimi çok yoğun olarak yapılmakta. 13-14 kilo domatesten ortama 1 kilogram kuru domates elde ediliyor. Şu an domatesin kilosu tarlada kalitesine göre 50 ile 60 kuruş arasında değişiyor. Bunu gözönüne aldığımızda kurutulmuş domatesin kilosunun 15 liradan aşağıya satılmaması lazım. Ama maalesef şu an kurutmalık domates kilosu 13 liradan satılıyor. Bu da çiftimizi kurtarmıyor" diye konuştu.

ÜRETİCİ FİYATLARIN DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE DERTLİ

Kurutmalık domatesin iç piyasada neredeyse hiç tüketilmediğini vurgulayan Okur, ürünü daha çok Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç ettikleri, en çok da İtalya, Rusya, Almanya, Bulgaristan'a gönderdiklerini belirterek, "Ülkemize büyük bir döviz girdisi sağlıyoruz" dedi.

Domates fiyatlarının düşük olduğunu söyleyen üretici Ramazan Kavas da, "Geçen sene kilosunu 18 liraya sattık. Bu yıl 12-13 lira gibi rakamlar konuşuluyor. Bunun içinden çıkılmaz. Yavaş yavaş kurutmalık domates üretimini bu bölgeden çıkarıyoruz. Saruhanlı Ovası'nın yüzde 80'inde hastalıklar nedeniyle üretimde düşüş var" diye konuştu.

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