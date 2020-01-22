Manisa'da meydana gelen 5.4'lük depremin ardından ilk görüntüler

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22:22'de 5,4 şiddetinde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

Birçok vatandaş panik içerisinde kendini sokağa attı.

Depremin ardından açıklamalarda bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada, "Köylerle ilgili sıkıntılı haberler geldi. Vatandaşlarımız panikleyip sokaklara çıktı. Şu anlık yıkılan bir binamız yok. Akhisar'a yakın bir köyde bir bina yıkıldı. Belediye ekiplerimizi gönderdik. Onun dışında kötü bir haber gelmedi.İnsanlarımız şu an sokağa çıktı. Biz de şiddetli bir şekilde etkilendik. O an arabanın içindeydik. Arkasından artçı depremler oldu. Problemli köye doğru ilerliyoruz. Köyde yıkılan bina da henüz net bir haber yok." ifadelerini kullandı.

Depremde vatandaşların yaşadığı panik kameralara yansıdı.

İşte Manisa'da meydana gelen 5.4'lük deprem sonrası ilk görüntüler:

Manisa'da 5.4 şiddetinde deprem! İstanbul'dan da hissedildi

AFAD'dan depreme ilişkin önemli açıklama

İstanbul Valiliği'nden Manisa'daki 5.4'lük depremin ardından açıklama