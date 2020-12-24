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  3. Manisa'da meydana gelen yangında yaşlı kadın feci şekilde can verdi!

Manisa'da meydana gelen yangında yaşlı kadın feci şekilde can verdi!

Manisa'ya bağlı Turgutlu ilçesinde meydana gelen ev yangınında yatalak hasta olduğu öğrenilen 81 yaşındaki Necmiye Özkara yanarak can verdi.

Manisa'da meydana gelen yangında yaşlı kadın feci şekilde can verdi!

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi Gümüş Sokak üzerinde meydana gelen olayda sabah uyanan Bayram Özkara (88) odun sobasını yakmak istedi. Sobayı yakmaya çalışan yaşlı adam bir anda patlayan sobanın alevleri arasında kaldı. 81 yaşındaki Necmiye Özkara ise yatalak olduğu için alevlerden kurtulamadı. Talihsiz kadın alevler arasında feci şekilde hayatını kaybederken eşi Bayram Özkara ise el ve yüzünden yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit ederken savcılık ve jandarma ekipleri evde inceleme yaptı.

HAYAT ARKADAŞINI KAYBEDEN KOCA ARKASINDAN BAKAKALDI

Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken yaşlı kadının cenazesi morga kaldırıldı. Eşini çıkan yangında kurtaramayan 88 yaşındaki Bayram Özkara görenlerin yüreklerini dağladı. Yaşamını yitiren 81 yaşındaki Necmiye Özkara'nın 2 çocuk ve 5 torun sahibi olduğu öğrenildi.

Manisa'da meydana gelen yangında yaşlı kadın feci şekilde can verdi!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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