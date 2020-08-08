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Manisa'da mobilya fabrikasında yangın!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Manisa'da mobilya fabrikasında yangın!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir  mobilya fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevleri söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden de destek istendi.

Selimşahlar Mahallesi Manisa- Akhisar karayolu üzerindeki bir mobilya fabrikasında sabah saatlerinde bir anda yangın çıktı. Fabrikaya yakın oturan çevredeki vatandaşlar dumanların yükseldiğini görünce itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Manisa'da mobilya fabrikasında yangın!

KARA DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ SARDI

Ekipler yangına müdahale ederken, gökyüzünü yoğun bir duman kapladı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Manisa'da mobilya fabrikasında yangın!Manisa'da mobilya fabrikasında yangın!

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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