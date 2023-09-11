Manisa’da Muaythai Zafer Kupası turnuvası sona erdi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Muaythai Federasyonu ve Şehzadeler Belediyesi'nin katkılarıyla Manisa'da düzenlenen 14. Geleneksel Şehzadeler Muaythai Zafer Kupası tamamlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan 14. Geleneksel Şehzadeler Muaythai Zafer Kupası turnuvasında sporcular şampiyonluk kupasına ulaşmak için ringde kıran kırana mücadele etti. Açılışa Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Muaythai Federasyon Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu ve sporcular katıldı.

Açılışta konuşan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "9 ilimizden 277 sporcumuzu Manisa'mızda ağırlamaktan ve böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum ve bu organizasyona destek veren başta Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Spor, dostluk, barış ve kardeşlik demektir. Bizler Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her zaman ve her daim halkımızın hizmetindeyiz. Manisa'da 64 spor tesisimiz vardı, son 5 yılda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle 274 spor tesisimiz oldu. Bu tesisler gençlerimiz için yapıldı. Bu tesislerden nice Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak. Tüm sporcuları mücadeleleri için tebrik ediyorum" diye konuştu.

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Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, "Şehzadeler şehri Fatih'in Kanuni'nin yetiştiği şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü yaşıyoruz. Bu anlamda da Ediz Barış hocamızın öncülüğünde 14. Geleneksel Şehzadeler Muaythai Zafer Kupası'nı düzenliyoruz. Bu turnuvayla adeta tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya bir mesaj veriyoruz, bu ülkenin gençleri ve sporcuları olarak kurtulduğumuz günleri unutmuyoruz. Kurtuluş günlerinde bir aradayız ve şanlı Tük gençliği dimdik ayaktadır mesajı bugün bu salonda veriyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

İki gün süren müsabakalara sonunda birinci Manisa, ikinci İzmir, üçüncü Balıkesir ve üçüncü Amasya oldu.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları antrenörler tarafından verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)