Manisa’da öğrencilere kamuda geçici iş imkanı

Çalışma Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla Üniversite Öğrencilerine Sosyal Çalışma Programı'nı (SÇP) hayata geçirirken, bu kapsamda Manisa'nın Salihli, Alaşehir, Sarıgöl, Kula, Selendi, Köprübaşı ve Demirci ilçelerinde 68 öğrenciye kamuda iş imkanı sağlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üniversite öğrencilerinin kamuda çalışması ve sosyal sorumluluk sahibi olmaları adına Sosyal Çalışma Programını başlattı. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek proje ile üniversite öğrencilerine yazın haftada 3 gün kamuda iş imkanı sağlanacak. İŞKUR Salihli Hizmet Merkezi Şube Müdür Vekili Huriye Özcan da Salihli, Alaşehir, Sarıgöl, Kula, Selendi, Köprübaşı ve Demirci ilçelerinde bu projeden yararlanmaya hak kazanan öğrencilerle bir araya gelip, program hakkında bilgiler verdi.

Özcan, proje kapsamında 7 ilçede 68 öğrencinin haftada 3 gün kamuda çalışıp, ücretleri ve SGK'larının ise kurum tarafından karşılanacağını belirtti.

Kaynak: İHA