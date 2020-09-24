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Manisa'da öldürdü, Bilecik'te yakalandı

Manisa'nın Soma ilçesinde 24 ağustosta kaldırımda çocuğunu beklerken çatışmanın ortasında kalıp vurulan B.A.'nın ölümünden sorumlu olduğu düşünülen Şüpheli, Bilecik'te saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Manisa'da öldürdü, Bilecik'te yakalandı

Manisa'nın Soma ilçesinde 24 Ağustos tarihinde kaldırımda çocuğunu beklerken çatışmanın ortasında kalan ve hayatını kaybeden 1 kişinin katil zanlısı olduğu belirtilen M.Ö. isimli şahıs, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa'nın Soma ilçesinde 24 Ağustos günü Mustafa Topçu Sokak'ta bulunan mekanlara ateş açması sonuncunda A.O. ve G.D.'nin yaralanmasına B.A.'nın da ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen M.Ö.'nün (20), Osmaneli ilçesi Haceloğlu Mahallesine geldiğini öğrendi. M.Ö.'nün Osmaneli'de olduğu ihbarını alan polis ekipleri şahsın kaldığı evi tespit etti. Ekiplerin eve yaptığı operasyon sonuncunda M.Ö ile evde bulunan İ.D. ve M.E.D. polis ekiplerince yakalandı. Evde yapılan aramada M.Ö.'nün olayda kulanmış olabileceği düşünülen 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait mermi ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Berna Akkaya
Editör


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