Manisa'da ölen 4 genç neden öldü? |Manisa'da ölen 4 genç video

Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki Kestelli Mahallesi'nde bir tarlanın kenarında olan otomobilin yanında çamur içerisinde yatan 4 gencin cesedi bulunmuştu. Cesetler üzerinde yapılan ilk incelemede gençlerden Neşet Dalgın'ın (24) boynunun sert bir darbe sonucu kırıldığı, Serkan Zangal (23) ve Ümit Zangal'ın (20) ise av tüfeğinden göğüs ve baş bölgelerine isabet eden saçmalar sonucu öldükleri belirlendi. Muharrem Zengin'in (22) ise babasına ait otomatik av tüfeğinin kucağında olduğu ve yakın mesafeden çene altından kendisini vurduğu tespit edildi.

Gençlerin yapılan el swaplarında ise tüfeğin sadece Muharrem Zengin tarafından kullanıldığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede otomobilin ani fren yaparak durdurulduğu, şoför kapısının ve bagajın açık olduğu görüldü. Bu da otomobili kullanan Muharrem Zengin'in aniden arabadan inerek av tüfeğini bagajdan aldığı ihtimalini güçlendiriyordu.

MANİSA'DA 4 GENÇ NEDEN ÖLDÜ?

Hayatını kaybeden 4 gencin kesin ölüm nedeni belli oldu. Jandarma Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığının hazırladığı rapora göre 20 yaşındaki Ümit Zangal, uyuşturucudan, 22 yaşındaki Muharrem Zengin, 23 yaşındaki Serkan Zangal ve 24 yaşındaki Neşet Dalgın'ın ise av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri belirtildi.

MANİSA'DA ÖLEN 4 GENÇ VİDEO

Öte yandan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 4 gencin çektikleri son video ortaya çıktı.Ümit Zangal'ın bulunmadığı görüntüde, başlarından vuruldukları tespit edilen Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal (23) görüntülerde uyuşturucu madde kullandıkları ortaya çıktı. Ölen gençlerden biri olan Neşet Dalgın, "Mert, kendine çok iyi bak kardeşim. Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader" derken Muharrem Zengin de görüntünün sonunda "Öbür tarafta görüşürüz Mert" dediği görülüyor.