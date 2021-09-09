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  3. Manisa’da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gerçekleşen kazada, motosiklete otomobilin arkadan çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Manisa’da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Alaşehir-Kula yolu Baklacı Mahallesi Alaşehir Çayı bölgesinde yaşanan kazada H.S(22)nin kullandığı 45 SB 002 plakalı araç, Hakan A. (47) sürdüğü 45 KA 5703 plakalı motosiklete arkadan çarptı.


Yaşanan kazada şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü ve yolcu kısmında bulunan Mehmet Selvitopu (56) yaralandılar.


Motosiklete arkadan arkadan vuran otomobil sürücüsü H.S’nin olay bölgesinden aracını terk ederek kaçtığı bildirildi.

Manisa’da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi ile olay bölgesine jandarma ve sağlık ekipleri nakledildi. 
Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar arasında; Mehmet Selvitopu tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.


Kaçan otomobil sürücüsü hakkında Jandırma ekipleri soruşturma başlattı.
 

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