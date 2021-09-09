Manisa’da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Vatandaşın çağrısı yanıt buldu! Hükümet, göçmen politikasında değişikliğe gidiyor: Suriyeliler ve Afganlar için yeni kararlar, kayıtsızlar tek tek toplanacak

Bazı bölgelerimizde sağanak yağış, bazı bölgeleri ise şiddetli sıcaklar bizi bekliyor! Hava bugün nasıl olacak 9 Eylül 2021 Perşembe?