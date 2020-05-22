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  3. Manisa'da pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Ceren'in vurulma anı!

Manisa'da pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Ceren'in vurulma anı!

Manisa’nın Salihli ilçesinde 20 Mayıs akşamı benzin istasyonunda pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Ceren Kultaş’ın öldürülme anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Camilerde şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan tepki: Camilerde şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan tepki: "Şiddetle kınıyorum!''

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Evlat katili anneden şaşırtan açıklama: ''Fazla acı çekmesin diye öldürdüm''Evlat katili anneden şaşırtan açıklama: ''Fazla acı çekmesin diye öldürdüm''

 

22 Mayıs 2020 Cuma 15:53

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