Manisa'da pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Ceren'in vurulma anı!
Manisa’nın Salihli ilçesinde 20 Mayıs akşamı benzin istasyonunda pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Ceren Kultaş’ın öldürülme anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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22 Mayıs 2020 Cuma 15:53
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