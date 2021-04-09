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  3. Manisa'da şampiyona heyecanı! Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası başladı

Manisa'da şampiyona heyecanı! Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası başladı

Manisa'da başlayan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, büyük bir heyecanla start aldı. Şampiyonada, 15-17 yaş ve yetişkin kategorisinde 9 ilden 59 sporcu yer aldı.

Manisa'da şampiyona heyecanı! Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Manisa'da başladı. Muradiye Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 15-17 yaş ve yetişkin kategorisinde 9 ilden 59 sporcu yer aldı. Yarın sona erecek şampiyona sonunda milli takıma seçilecek isimler de belirlenmiş olacak.

DÜNYA ŞAMPİYONASI BAKÜ'DE YAPILACAK

Milli cimnastikçiler, buradaki organizasyonun ardından Antalya Uluslararası Cup ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak dünya şampiyonasına katılacak. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Ülkemizin birçok yerinden gelen sporcu, antrenör, hakem kafilesini şehrimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Şampiyonanın verimli geçmesini diliyorum." dedi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin ise Manisa'daki şampiyonanın gelecek ay Antalya'da düzenlenecek uluslararası turnuvanın bir hazırlığı niteliğinde olduğuna dikkati çekti. Asıl hedeflerinin Azerbaycan'daki dünya şampiyonası olduğunu vurgulayan Göktekin, "Ayşe Begüm Onbaşı'nın orada ilk üç içinde olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Manisa'da şampiyona heyecanı! Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası başladı

Manisa'da şampiyona heyecanı! Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası başladı

Manisa'da şampiyona heyecanı! Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası başladı

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