Manisa’da şiir ve fotoğraf dolu bir gece yaşandı

Şair ve fotoğraf sanatçısı Füsun Özbek, Fotoğraf Kafe'de bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi sonunda Özbek, "Kalbin gördüğü" adlı kitabını imzaladı.

Manisa Fotoğraf Derneği tarafından hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli "Yaşam Işığım Fotoğraf" projesi kapsamında Fotoğraf Kafe'de, Şair ve Fotoğraf Sanatçısı Füsun Özbek tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Şair Füsun Özbek tarafından yazılmış olan şiirler ve çekilmiş fotoğraflar, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Program sonunda, Füsun Özbek "Kalbin gördüğü" adlı kitabını imzaladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, "Manisa Fotoğraf Kafe'de düzenlemiş olduğumuz etkinlikler devam ediyor. Hem fotoğraf hem de şiir alanında eserler veren Füsun Hanım'ı kafemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bizi kırmayıp davetimizi kabul ederek güzel sunumunu gerçekleştiren Füsun Özbek'e, MAFOD üyelerimize ve fotoğraf dostlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA